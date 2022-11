Mouscron: les feux tricolores du pont Sainte-Thérèse éteints depuis trop longtemps, selon l’opposition

D’abord éteints pour des premiers travaux d’impétrants aux abords de la gare il y a quelques années, les feux tricolores situés au carrefour du pont Sainte-Thérèse sont coupés depuis de nombreux mois, laissant place aux feux orange clignotants.

« S’il est vrai que cela facilite la vie des automobilistes et des cyclistes qui viennent de la gare ou de la route express, ce n’est évidemment pas le cas de ceux qui viennent de la rue de la Carpe ou de l’Avenue du château. Et peu importe la fluidité ou les embouteillages, ces feux indiquent le danger. Là, le danger, il y en a un sacré pour les usagers faibles. D’un côté, on roule à vive allure et de l’autre on n’avance pas, donc on tente le tout pour le tout à un moment. Finalement, qui en fait les frais ? Les cyclistes et les piétons qui sont en danger », souligne Anne-Sophie Rogghe, Ecolo. « Je pense qu’il faut absolument y remédier, quitte à ce qu’il y ait des embouteillages ailleurs », ajoute-t-elle, espérant ainsi que les feux tricolores soient relancés avant qu’un drame ne se produise.