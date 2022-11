Interdiction du brassard «one love» et du maillot «extérieur» des Diables: comment le Qatar a pris le pouvoir sur la FIFA, les coulisses de la polémique de la Coupe du monde

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La FIFA semble bien déterminée à ne laisser passer aucun message politique encourageant la diversité. C’est à la suite de menaces de sanctions sportives que 7 délégations européennes, comprenant la Belgique, ont dû abandonner le brassard de capitaine « One love ». Second revers consécutif, la Belgique ne pourra pas porter son maillot « extérieur », un maillot blanc réalisé en partenariat avec Adidas et Tommorowland. En cause, le mot « LOVE » aux couleurs du célèbre festival de musique électronique écrit dans le col intérieur du maillot.

Le maillot, dessiné sur base du célèbre feu d’artifice de Tommorowland, représente des valeurs de diversité, d’égalité et d’inclusion. Il avait été envoyé pour validation à la FIFA en août 2022. FIFA dont les instances avaient alors fait part à la Belgique de l’impossibilité d’accepter ce maillot, l’étiquette étant visible sur le col.

Du jamais vu

De son côté, Peter Bossaert, le CEO de la Fédération belge de football, a déclaré à nos confrères de la RTBF « n’avoir jamais vu une décision pareille de la FIFA » concernant l’affaire du brassard « one love ». « La FIFA a été très claire dans sa position, elle allait empêcher le capitaine d’entrer sur le terrain avec le brassard. On ne voulait pas mettre notre équipe dans une telle position », a-t-il affirmé. « On en a parlé avec l’équipe, avec le coach. On a parlé avec nos collègues des autres fédérations européennes. Malheureusement, on a décidé ensemble qu’il fallait renoncer à cette action », détaille le CEO qui affirme aussi être prêt à réévaluer sa relation avec la FIFA. « On va porter un regard critique sur notre relation avec la FIFA. Nous pensions pourtant partager les mêmes valeurs. Nous sommes déçus, choqués ! »

Concernant l’affaire du maillot « extérieur », le CEO calme le jeu. « C’est un détail technique, une futilité. Nous savions que nous devions l’enlever, nous allons le cacher. C’est dommage car il faisait référence à une collaboration et ça entrait dans une action plus globale. Là aussi, on porte les couleurs de l’inclusion. C’était plutôt un clin d’œil par rapport au brassard. » Un morceau de scotch blanc sera donc appliqué sur les quatre lettres problématiques...