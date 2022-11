Didier Deschamps satisfait de la réaction des Bleus face à l’Australie: «On a fait tout ce qu’il fallait»

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, victorieuse de l’Australie 4-1 pour son entrée en lice au Mondial 2022, est revenu sur la réaction de ses troupes. Menée après neuf minutes, l’équipe de France a su inverser la tendance. « Même si on a été refroidis au départ, on a fait tout ce qu’il fallait après », a dit ’DD’ au micro de TF1 à l’issue du match.

Supérieure dans tous les secteurs de jeu, la France a finalement largement dominé les ’Socceroos’, notamment grâce à un doublé d’Olivier Giroud. « En deuxième mi-temps, on aurait pu avoir un score encore plus large, mais on a mis beaucoup de bonnes choses. Certainement que l’Australie a laissé un peu de physique sur la première mi-temps. Je n’enlève pas le mérite à mes joueurs, bien au contraire », a dit celui qui a été champion du monde d’abord comme joueur (1998) puis comme sélectionneur (2018).

Deschamps, déjà privé de nombreux pions majeurs, a vraisemblablement perdu Lucas Hernandez, sorti sur blessure après 13 minutes de jeu. « Il va faire des examens, ça me semble assez grave, il faudra confirmer de toute façon, c’est le gros point noir de ce soir », a lancé le sélectionneur. L’équipe de France est au Qatar notamment sans Paul Pogba, Ngolo Kanté ou encore Presnel Kimpembé et Mike Maignan.

Aurélien Tchouaméni, titulaire au milieu de terrain, estime que la France va « devoir corriger certaines choses pour arriver encore plus fort contre le Danemark ». « Le résultat démontre notre force de caractère et l’esprit de groupe qui règne dans notre équipe. Même si on a mal commencé le match, on est restés tous ensemble, on s’est dit les choses et on a continué à développer notre jeu », a dit le joueur du Real Madrid.