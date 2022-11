«Pour la FIFA, seul le fric compte»: le coup de gueule d’Elio Di Rupo, qui encourage les Diables à porter le brassard «one love» à la Coupe du monde au Qatar!

Elio Di Rupo n’est pas un acharné du tweet mais la décision de la FIFA de sévir contre les équipes dont le capitaine arborerait, à la Coupe du Monde de football au Qatar, le brassard One Love, trop, c’était vraiment trop. « Cela me chagrine de voir que la FIFA qui devrait montrer l’exemple en matière de sport et de libertés individuelles décide finalement de se coucher devant les exigences nationales », explique le ministre-président wallon. « Ce brassard n’était pas seulement un symbole pour les LGBTQ+, mais un signe pour dire on est chez vous, mais nous défendons les libertés d’aller et venir, de vivre sa vie comme on l’entend. C’était vraiment une opportunité formidable mais là, la FIFA montre que la seule chose qui compte, c’est l’argent. »

Lire aussi> Interdiction du brassard «one love» et du maillot «extérieur» des Diables: comment le Qatar a pris le pouvoir sur la FIFA, les coulisses de la polémique de la Coupe du monde

Le ministre-président wallon semble inviter malgré tout nos Diables et donc leur capitaine, Eden Hazard, à le porter, en tout cas à lire son tweet… « Je n’accable ni les fédérations nationales ni les joueurs. Je me rends compte que les joueurs peuvent être sanctionnés d’une carte jaune et cela peut s’avérer un réel handicap dans une compétition de cette importance. Non, non, c’est la FIFA qui est décevante et pourtant, j’avais eu un espoir quand j’ai entendu son président, Gianni Infantino, il y a quelque temps. D’où l’amertume de mon sentiment : pour lui et pour la FIFA, il n’y a que le fric qui compte. »