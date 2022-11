Notre coin du tacticien : le «cadrage», c’est tout un art…

Le cadrage, en foot, c’est quoi ? Et, surtout, quel est son but ? Eh bien, il est double, voire triple ! Je vous explique… Un cadrage, cela permet de ralentir l’adversaire et de donner la possibilité à ses coéquipiers de se replacer s’ils sont en retard au début de l’action.

Et puis, ça permet de couper les lignes de passes vers l’avant pour l’adversaire. Cela a également pour avantage de déstabiliser le porteur du ballon.

Le cadrage consiste donc à ne pas intervenir sur l’attaquant mais simplement à venir à une distance définie en venant le presser ni trop près ni trop loin.

Le joueur doit être synchro dans son intervention et bien juger le moment où il va déclencher son cadrage qui, généralement, se fait sur un temps de passe. C’est le cas le plus fréquent, il doit donc freiner sa course sans se faire éliminer si l’adversaire maîtrise le ballon. La prise d’info et son traitement adéquat s’avèrent par conséquent primordiaux.

Car le joueur doit prendre en compte les éventuelles aides apportées au porteur du ballon par les coéquipiers de celui-ci. Le joueur concerné se replace alors dès que son adversaire direct se débarrasse de la balle. Par définition, le cadrage n’a pas pour objectif immédiat la récupération du cuir.

Son but est en effet d’abord de freiner la progression du porteur de balle et de couper les angles de passe selon un principe tactique du football moderne qu’il convient de travailler dès les jeunes catégories.

L’idée est que, en faisant un cadrage immédiat, le défenseur empêche la frappe de loin et coupe la ligne de passe vers l’attaquant. Le porteur se voit freiné dans son entreprise et un coéquipier du cadreur peut ainsi lui aussi se repositionner idéalement.

Le tout fait que l’action adverse est ralentie, ce qui complique automatiquement la tâche et les desseins des opposants…