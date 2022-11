Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mercredi, pour leur match face au Canada (et pour tous les autres d’ailleurs) à la Coupe du monde au Qatar, les Diables rouges devront adapter, sur décision de la Fifa, leurs maillots arborant un brassard arc-en-ciel et les mots « One Love ». Aucun ne l’avoue officiellement, mais pour les 14 sponsors de l’équipe nationale, cette annonce est une (nouvelle) déconvenue car elle vient alimenter la polémique autour du pays organisateur. Et la controverse, c’est tout sauf vendeur quand bien même aucune de ces marques et entreprises n’a envoyé de représentant ou de client sur place. Puis c’est inconfortable pour la communication d’entreprise. Ainsi, la banque ING botte-t-elle en touche en renvoyant à la position de l’Union belge de foot et à la sienne communiquée en… mars.