Les nouvelles lignes blanches continues peintes juste devant la station-service Q8 au boulevard des Nerviens à Tournai créent la polémique: «Les automobilistes peuvent bien les traverser», selon le SPW

La station essence Q8 du boulevard des Nerviens n’est pas contente ! Vendredi dernier, des ouvriers du SPW Mobilité sont venus juste devant peindre des lignes blanches continues afin de créer deux bandes pour que les bus puissent circuler plus facilement suite aux travaux de la rue Royale et de la place Crombez. « Je n’ai pas vraiment regardé quand ils sont venus faire ces travaux mais quand j’ai vu ce que ça donnait, je me suis vraiment demandé pourquoi ils avaient fait ça », interpelle Laurane Hollemaert, employée au sein de la station. « En fait, que l’on vienne de la gare ou d’Imagix, on ne peut tout simplement plus tourner pour venir mettre de l’essence ou accéder au magasin. Et forcément, c’est un énorme problème parce qu’il y a beaucoup moins de clients qu’avant ! ».

Depuis ces aménagements, le chiffre d’affaires du commerce a littéralement chuté ! « Sur la journée de lundi, il y a eu deux fois moins de clients, c’est simple. Il fait très calme puisque les gens sont en illégalité s’ils veulent venir puisqu’on ne peut pas franchir une ligne blanche. Et ceux qui le font nous disent vraiment qu’ils hésitent avant de venir. Il y a énormément de réactions pour le moment. Franchement, on ne comprend pas comment c’est possible d’en être arrivé là. Tout allait si bien avant. En plus, les gérants n’ont pas du tout été prévenus de ce qui allait être fait. Pour moi, ils retraçaient juste les lignes… ».