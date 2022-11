La rubrique sexo de Catherine Jamotte: «Faut-il parler de ses fantasmes avec son/sa partenaire?»

En réalité, le fantasme est une manifestation – consciente ou inconsciente – d’un désir, concept majeur de la psychanalyse. Il nous invite à l’imagination, à stimuler notre propre désir, et interroge notre rapport à l’autre. Des exemples classiques : l’envie de faire l’amour dans un lieu insolite (sur la plage, etc.), faire l’amour à trois, faire appel à des scénarios ou à des jeux de rôles, etc. Autant de choses qui peuvent pimenter la relation mais qui peuvent également être source de déceptions, de conflits, de peurs, de rupture. Gare au dérapage, au geste de trop !

Le fantasme a une utilité : il stimule le désir et aide à surmonter les éventuelles dysfonctions sexuelles. Mais Monsieur et Madame, ne seront peut-être pas emballés de savoir que l’un ou l’autre pense à son ou sa collègue pour maintenir son excitation…

Quant à ceux et celles qui voudraient garder cela secret, pas de problème. On peut bien sûr ne jamais dévoiler ses fantasmes à son ou sa partenaire : le jardin secret est un refuge, c’est une part de vous-même que vous gardez afin de préserver votre individualité. De plus, le couple n’est pas une seule personne : garder sa personnalité et ses pensées intimes n’est pas synonyme de trahison ni de déloyauté. Chaque individu se nourrit de ce qu’il est, de ce qu’il a vécu dans son passé, de ce qu’il ressent. Et dites-vous que le mystère nourrit le désir !