Une présentatrice belge annonce la perte de son bébé à naître: «Je me demandais si j’avais fait quelque chose de mal»

« C’était inattendu d’apprendre ma grossesse, mais j’étais heureuse, jusqu’à ce jour où mon médecin m’a annoncé qu’il avait de mauvaises nouvelles, alors que j’en étais à douze semaines de grossesse. Ca a été plutôt traumatisant, et ça l’est encore maintenant pour être tout à fait honnête », raconte la jeune femme de 30 ans.

Sur Instagram, Julie Van den Steen a expliqué à sa communauté qu’elle avait perdu son bébé. « C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais partagée, mais je voulais ouvrir un sujet encore tabou », explique-t-elle sur son compte. Elle précise qu’elle souhaite en parler pour que les autres femmes arrêtent de se sentir seules, alors que cela arrive à une femme sur six.

Beaucoup de questions

Elle poursuit : « Je ne savais pas comment faire face à cette situation. On m’a dit qu’il n’y avait rien d’anormal chez moi, mais comment ne pas penser l’inverse ? Je n’obtiendrai jamais de réponses à mes questions parce qu’ils ne peuvent pas m’expliquer ce qui s’est passé. C’est sans doute le plus dur à avaler. Je n’arrête pas de me demander si j’ai fait quelque chose de mal, si c’est ma faute ? »