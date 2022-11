«La quotidienne Mondial 2022»: le rappel à l’ordre de Roberto Martinez (vidéo)

Contrairement à son habitude, Roberto Martinez a dévoilé en conférence de presse une bonne partie du onze belge qui débutera la rencontre face au Canada.

Une manière pour l’Espagnol de mettre les points sur les i et réitérer sa confiance notamment à deux joueurs pointés du doigt ces derniers temps, à savoir Jan Vertonghen et Éden Hazard. Les autres Diables assurés d’entamer le match sont Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Axel Witsel et Kevin De Bruyne !

Un signal fort de la part du coach national plus que jamais conservateur. Il est bien conscient que ce premier match, face aux Canadiens, il ne peut pas le perdre… il doit tout simplement le gagner et imiter ainsi la France plutôt que l’Argentine.

