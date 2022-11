L’ancien UNIC à Gosselies racheté par la Ville de Charleroi: «Un projet pour rendre le quartier attractif»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De trop nombreux chancres bordent les rues de Gosselies et donnent une image peu enviable de cette ancienne commune. Parmi les lieux emblématiques qui tombent en ruine, on peut citer l’ancien Unic qui a en prime été victime d’un incendie l’an dernier, est régulièrement squatté par des jeunes et fait l’objet de dégradation…

Bonne nouvelle cependant ! Lors d’une réponse à une question de Tanguy Luambua, conseiller communal C+, le bourgmestre a annoncé que les choses étaient en train de bouger !