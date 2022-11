Jules Poncelet, agriculteur et conseiller communal à Héron, est décédé: «Il se promenait près de chez lui...»

Passionné par son travail

À 75 ans, le conseiller communal était toujours actif. « Il m’avait dit que tant qu’il serait en bonne santé, il continuerait à travailler dans son exploitation agricole. C’était quelqu’un de passionné par son travail de la terre. Je pense fort à ses 3 filles et ses petits-enfants, il était très fier d’eux. Jules était un grand supporter du Standard et il aimait beaucoup aller voir les matchs à Sclessin avec son petit-fils. Il me parlait souvent de ces moments de partage entre eux et j’aimais bien le charrier quand les résultats n’étaient pas bons », se souvient René Delcourt.