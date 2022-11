Le site internet du Groupe Santé CHC de Liège est en rade depuis vendredi parce qu’il a été piraté

Si ce message suppose un entretien, il n’en est rien puisque la vraie raison est que le système informatique du CHC a subi une intrusion malveillante ce vendredi et que le service informatique a décidé de mettre tout le système en sécurité avant de régler le problème.

« CHC Groupe Santé : site en maintenance, veuillez réessayer plus tard ». C’est le message qui s’affiche depuis vendredi après-midi lorsque vous voulez surfer sur le site du Groupe Santé CHC, qui gère notamment le MontLegia à Liège, les cliniques de Hermalle, de Waremme et de Heusy, ainsi que des centaines de lits en maisons de repos.

Ce qui pose des problèmes tant du côté du personnel entre-eux que vis-à-vis du public. « En effet, les prises de rendez-vous en ligne par exemple ne sont plus possibles pour le moment, confirme le porte-parole du CHC, il faut le faire par téléphone. »

Mais des médecins se plaignent aussi de ne plus recevoir de documents puisque les mails en provenance de l’extérieur sont filtrés et de ne plus pouvoir facilement regarder des radiographies ou des résultats sanguins en ligne par exemple.