Hazard et Debast titulaires, un adversaire en 4-4-2: les compositions d’équipes probables de Belgique – Canada

Les Diables rouges ouvrent leur Mondial avec un duel face au Canada, ce mercredi à 20h en Belgique. Les derniers résultats mitigés et les incertitudes qui entourent certains cadres de l’équipe nationale font de cette rencontre un rendez-vous incontournable et une occasion d’insuffler la confiance au groupe et aux supporters belges.

de videos

Parmi les grands favoris du tournoi en 2018 et malgré la forme étincelante de Thibaut Courtois ou Kevin De Bruyne, la Belgique a vu son statut sérieusement remis en question récemment, alors que se profile ce que plusieurs spécialistes voient comme la dernière chance de la génération dorée. Roberto Martinez s’est dit confiant, quelques jours seulement après une performance mitigée ponctuée par une défaite contre l’Égypte, 2-1. Par ailleurs, l’incertitude plane autour de plusieurs cadres. Eden Hazard est en manque de temps de jeu et de confiance alors que Romelu Lukaku, blessé, est tout simplement forfait pour ce match.

de videos

Il faudra pourtant bien entamer la compétition au stade Ahmad-ben-Ali d’Al-Rayyan pour éviter une situation inconfortable dans le groupe F, avant d’affronter le Maroc et la Croatie.

Les compositions probables des équipes

> Roberto Martinez a dévoilé en conférence de presse une bonne partie du onze belge qui débutera la rencontre face au Canada : Jan Vertonghen, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Axel Witsel et Kevin De Bruyne sont certains de débuter.