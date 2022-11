Sarah, de Courcelles, la sœur d’Esteban, le jeune tué jeudi soir à Namur, est anéantie: «Mon frère ne s’était jamais battu, il aimait la vie…» (vidéos)

Depuis près de 6 ans, Esteban Soltau Diaz vivait en banlieue namuroise, à Champion, avec ses parents, Maria et Christian. La petite famille avait quitté Bruxelles pour vivre dans une ville plus tranquille, moins dangereuse… La tristesse des proches du jeune homme, poignardé mortellement jeudi à Namur, est encore plus vive quand ils se remémorent ce qui a les a motivés à quitter la capitale.

Le meurtre a eu lieu devant la Galerie Wérenne. - G.I.