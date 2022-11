Des découvertes de charniers au menu de l’exercice militaire franco-belge Celtic Uprise, en province de Namur et dans la Botte du Hainaut

Trois activités spectaculaires se dérouleront cette semaine: un franchissement de la Meuse par des ponts flottants mobiles jeudi matin à Heer-Agimont, dans le sud de la province de Namur, et la double «découverte» d’un charnier vendredi matin à Saint-Aubin, dans la commune de Florennes, et dans l’après-midi à Barbençon, dans la commune de Beaumont, en province de Hainaut.

Les armées belge et francaise ont entamé en début de semaine un exercice binational «Celtic Uprise», organisé dans le sud de la Belgique dans le cadre du partenariat stratégique CaMo (Capacité motorisée) et qui rassemble près d’un millier de militaires.

L’objectif est «d’entraîner deux compagnies différentes» à faire face à une telle situation - qui rappelle des conflits comme la guerre en ex-Yougoslavie (1991-1995) et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en cours depuis le 24 février dernier.

Près d’un millier de militaires

L’édition 2022 de «Celtic Uprise» rassemble près d’un millier de militaires belges et français du 21 novembre au 2 décembre. Cette manœuvre se déroule dans les provinces de Hainaut (principalement près de Beaumont, Sivry-Rance, Froichapelle, Chimay et Momignies) et de Namur (Dinant, Hastière, Onhaye, Florennes, Philippeville, Doische, Viroinval, Walcourt, Cerfontaine ainsi que Couvin).