Coupe du monde au Qatar, le boycott n’a pas pris: «Le match d’ouverture a fait 130% d’audience de plus qu’en Russie»

Les chiffres sont sans appel, les audiences du match d’ouverture ont fait 130 % plus d’audience que durant la coupe du monde 2018 en Russie. Qatar-Équateur a réuni 5,13 millions de spectateurs à travers le monde ce dimanche 20 novembre, cela représente 31,3 % de la part d’audience. À titre de comparaison, la match Russie-Arabie Saoudite en 2018 avait réuni 3,98 millions de spectateurs.

Le boycott ne semble pas prendre. Sur les deux premiers jours de la compétition, la RTBF a déjà engendré plus d’1.900.000 spectateurs entre les matchs et les émissions dédiées selon le Centre d’Information sur les Médias (CIM). 442.013 spectateurs pour le match d’ouverture, soit 39,2 % des parts d’audience. On peut ajouter les 358.668 pour Sénégal-Pays-Bas ou encore 350.892 pour USA-Pays de Galles.