Mons obtient plus de 500.000€ de subsides pour sa transformation numérique: la plus grosse subvention de la Région wallonne!

Ce sont finalement 132 communes wallonnes qui bénéficieront d’une intervention de la Région en faveur de leur numérisation grâce à l’accord TOP (Tax on Pylons) conclu entre la Wallonie et les opérateurs de téléphonie mobile, annoncent ce mercredi les ministres du Numérique, Willy Borsus, et des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon.

En marge de cet accord, les opérateurs de télécommunication se sont engagés à augmenter leurs investissements à concurrence de 11 millions d’euros au profit de l’amélioration de la couverture mobile en Wallonie et à soutenir la transformation numérique des pouvoirs locaux grâce à un apport supplémentaire de 5 millions complété par une enveloppe de 5 autres millions alimentée par la Région.