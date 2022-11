Vous risquez une mauvaise surprise si vous êtes parti en Italie ces dernières années…: «Je suis censé fournir un reçu pour un ticket qui date d’il y a six ans»

Cela fait quelques mois que des Belges reçoivent des lettres d’huissiers en provenance d’Italie. Depuis les années 60, c’est la Nivi, une société privée, qui gère les péages dans ce pays. Et jusqu’à l’année dernière, elle avait beaucoup de mal à identifier les mauvais payeurs, mais c’est désormais résolu, ce qui veut dire que c’est la fin de l’impunité pour les conducteurs belges.

La mauvaise expérience de Léon

En effet, un accord a été conclu en novembre 2021 entre l’Italie et la Belgique, et celui-ci facilite la collaboration et la distribution d’amendes entre chez nous. Ce qui donne parfois lieu à des absurdités, comme l’explique Léon Caelen à nos confrères de « Het Belang Van Limburg » : « Il y a six ans, j’ai payé trois euros pour un péage, et je reçois désormais une amende parce que je n’ai pas payé. Selon eux, le paiement n’aurait pas abouti mais la barrière se serait quand même levée. »