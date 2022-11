Sœur Cristina, qui avait fait le buzz en participant à «The Voice» en Italie, a quitté les ordres et a radicalement changé de look (vidéo)

En 2014, elle faisait le buzz dans la version italienne de « The Voice », et pas que puisque sa prestation avait dépassé les frontières. À l’époque, Sœur Cristina Scuccia reprenait « No one » d’Alicia Keys. Quelques semaines plus tard, elle remportait le célèbre télé-crochet.

Après un album, des apparitions au cinéma ou encore une participation à « Danse avec les stars », Cristina a quitté les ordres, et a radicalement changé de look. « Quand je regarde le parcours accompli, j’éprouve une profonde gratitude. Le changement est un signe d’évolution mais il fait toujours peur parce qu’il est plus facile de s’accrocher à ses propres certitudes plutôt que de se remettre en question. Est-ce qu’il y a un bon ou un mauvais choix ? Je crois qu’il convient d’écouter avec courage ce que nous dit notre cœur », a expliqué celle qui a aujourd’hui 34 ans dans l’émission « Verissimo » sur la chaîne italienne Canale 5.