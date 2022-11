La Croix-Rouge d’Etterbeek lance une vestiboutique

Depuis peu, deux nouvelles activités se développent : les maraudes auprès des personnes sans-abri et la vestiboutique.

Depuis 2021, les projets se sont multipliés à la section d’Etterbeek de la Croix-Rouge. 100 nouveaux volontaires ont rejoint l’équipe existante qui multiplie les activités : 2 livraisons de colis alimentaires aux familles démunies chaque semaine, location de matériel paramédical et 6000 heures d’actions préventives de secours !

Grâce à un partenariat avec le CPAS d’Etterbeek, la Croix-Rouge d’Etterbeek a pu obtenir une nouvelle cuisine. Depuis août, chaque semaine, de nombreux repas sont préparés pour les personnes sans-abri et des maraudes sont organisées chaque vendredi.

« Avec cette nouvelle activité, notre offre pour aider les plus démunis augmente encore sur le territoire de la commune. La vestiboutique a plusieurs objectifs : proposer des vêtements à moindre coût , développer la seconde main et surtout l'économie solidaire puisque toutes les recettes des ventes serviront à financer les activités sociales et principalement les repas préparés pour les personnes sans-abri » explique Olivier Coppens, président de la Croix-Rouge d’Etterbeek.