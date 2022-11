Coupe du monde: gros problème technique sur la RTBF lors du match entre le Maroc et la Croatie

Première affiche de cette nouvelle journée de Coupe du monde au Qatar, le match entre le Maroc et la Croatie s’avère intéressant à plus d’un titre. Et pour cause, il s’agit des deux prochains adversaires des Diables rouges qui entrent en lice ce mercredi soir face au Canada.

Tout ne s’est pas passé comme prévu sur la chaîne TV Tipik lors de la retransmission en direct de cette rencontre. En effet, après 18 petites minutes de jeu, on perdait le commentaire de Quentin Volvert et Cécile De Gernier, présents au stade. Et ce, alors que le son d’ambiance était toujours de rigueur.

Dix minutes plus tard, un bandeau était affiché en bas d’écran : « Le commentaire ne nous parvient plus. Veuillez nous en excuser ». À la 33e, un journaliste en studio prenait alors le commentaire en main. Et trois minutes plus tard, on retrouvait finalement les deux envoyés spéciaux au Qatar pour la suite de cette rencontre.