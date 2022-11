Les factures s’accumulent pour Jolien après un accident survenu il y a 9 ans: elle n’était pas responsable et pourtant, «à quoi bon avoir une assurance dans ce cas?»

Cela fait neuf ans que Jolien vit avec les conséquences d’un accident de la route survenu alors qu’elle était au volant. Et si cela fait donc longtemps, le souvenir est toujours vif dans son esprit, comme elle l’explique à nos confrères de Dag Allemaal : « Quand je suis revenu à moi après avoir perdu connaissance, j’ai fait un pas de côté pour me mettre derrière la glissière de sécurité et j’ai senti des picotements dans les pieds et dans les jambes. »

« J’ai ensuite ressenti une douleur infernale et à l’hôpital, ils ont constaté une blessure au cartilage de mon genou ainsi qu’un tassement des vertèbres. Heureusement, ce n’était pas une fracture car j’aurais pu être paralysée. Les médecins voulaient que je fasse de la rééducation à l’hôpital mais j’ai refusé car je venais d’être maman. Pendant six mois, on m’a donc donné un corset et j’étais dans le salon sur un lit d’hôpital. C’était une période très dure sur le plan émotionnel, car je ne pouvais rien faire », explique-t-elle.