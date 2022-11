L’ancienne ministre belge Paula D’Hondt est décédée à l’âge de 96 ans: «Elle avait contracté le coronavirus en juillet, mais elle avait guéri»

Ancienne secrétaire d’État aux PTT (Postes, télégraphes et téléphones) et ministre des Travaux publics, elle est nommée en 1989 commissaire royale à l’immigration, fonction où elle s’est illustrée par sa tolérance et ses positions en faveur de la société multiculturelle.

Elle est morte de vieillesse à son domicile de Haaltert mercredi matin, a déclaré son fils, juge de police à Termonde. « Il est ironique qu’elle meure à un moment où la discrimination éclate à nouveau. Peut-être voulait-elle faire une déclaration. Elle avait contracté le coronavirus en juillet dernier, mais elle a pu en guérir. »