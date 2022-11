Les entrepreneuses Céline Roisin (Gembloux) et Marinette Bonnert lauréates du concours Start noW à Namur

Céline Roisin (prix du jury) et Marinette Bonnert (prix du public) ont été primées ce mercredi à Namur à l’issue de la cérémonie de clôture du concours Start noW, orchestré par Starter Wallonia, organisation rassemblant 12 structures d’accompagnement à l’auto-création d’emploi (SAACE) actives en Wallonie.

Soutenu par la ministre de l’Emploi et de la Formation, Christie Morreale (PS), la Région wallonne et la Sowalfin, le concours était pour la première fois entièrement consacré à l’entreprenariat féminin. 12 entrepreneuses avaient été sélectionnées pour la phase finale qui a vu le jury et le public se prononcer.