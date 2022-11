Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine veut exporter de l’engrais russe via Odessa, «nous y travaillons avec l’ONU»

La Russie et l’Ukraine sont toutes deux de grands exportateurs d’engrais et la guerre a fait grimper les prix de manière significative. Les agriculteurs, des pays les plus pauvres en particulier, pourraient être contraints, dans ce contexte, de revoir à la baisse leurs cultures.

D’après une conversation enregistrée par l’agence Interfax, l’homme d’affaires Dmitri Mazepin, propriétaire du producteur russe d’engrais Uralchem, a demandé à Vladimir Poutine de rendre à nouveau possible l’exportation d’engrais via Odessa. Ce dernier pourrait être amené à le faire dans le cadre de l’accord dit « sur les céréales » que Russie et Ukraine ont conclu l’été dernier et qui ouvrait la voie à une reprise des exportations de céréales et d’autres produits agricoles.