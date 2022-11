BeeBonds fait ses premiers pas en France

« Pour notre premier projet en France, nous avons souhaité apporter un maximum de garanties aux investisseurs. Le projet Les jardins au cœur du Village, à Versigny, offre une garantie hypothécaire de premier rang car il n’y a pas d’emprunt bancaire. Mantra Cannes SAS a déjà acquis le bien grâce au succès du précédent projet porté par Marylaure Garcia-Tressel, qui dirige l’entreprise. Le montant collecté via notre levée de fonds (maximum €1,5 million), complété par un prêt actionnaire, servira à la première phase des travaux de rénovation. La vente des premiers lots apportera le complément nécessaire à la finalisation des suivants. De plus, nous sécuriserons sur un compte le montant du premier paiement des dividendes pour pallier un éventuel retard de commercialisation. Nous sommes fiers de pouvoir proposer à notre réseau d’investisseurs des projets de plus en plus diversifiés, en Belgique, au Luxembourg et désormais en France», déclare Joël Duysan, CEO de BeeBonds.