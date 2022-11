Nomination d’un nouveau Administrateur-Délégué pour Gambit Financial Solutions: Laurent Bodson

« Mon ambition est de renforcer notre croissance tout en conservant notre état d'esprit agile et axé sur la durabilité. J'ai trois axes essentiels : la rapidité de livraison, la sécurité et la qualité. Notre façon de travailler ? Un état d'esprit agile et une forte ténacité combinés à notre expertise financière et numérique de plus de 15 ans », déclare Laurent Bodson.

Cofondateur de Gambit et titulaire d'un doctorat en finance empirique, Laurent Bodson possède une grande expertise en gestion de portefeuille et des risques financiers. Occupant successivement les postes de Head of Solutions, COO et CCO de Gambit, il poursuit l'ambition de mettre le client au coeur du conseil en investissement grâce à des technologies innovantes.