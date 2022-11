Pizza Grill & Raclette, pour cuisiner ensemble en toute créativité pour les fêtes

Cette nouveauté de FRITEL attirera tous les regards sur votre table de fête et fera des envieux. Parce que rien n'est plus agréable qu'une soirée créative et conviviale avec le Pizza Grill & Raclette. Préparez vos propres mini-pizzas tout en faisant griller des viandes et des légumes savoureux. Vous aimez les poissons et les crustacés ? Il suffit alors de retourner la plaque et de faire griller vos ingrédients préférés sur la plaque teppanyaki. La Pizza Grill & Raclette peut accueillir huit personnes, possède deux éléments chauffants et est facilement lavable. Deux porte-pizza, un coupe-pizza, huit spatules en bois et huit poêles à raclette sont inclus. Prix : 99,99 euros.