Winamax se moque des Diables rouges: «On est les rois des perdants, on passe pour des glands» (vidéo)

Winamax, un site de poker, de pari sportif en ligne et de Ligue Fantasy fondé en 1998 en France, a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux. Dans cette dernière, on voit les « Sopronos », en référence aux bien connus « Sopranos », parodier diverses chansons avec un même but : se moquer des Diables rouges.

« On passe pour des glands, on est les rois des perdants », « on perdrait même si on jouait à douze, c’est la lose »… Voici le genre de « chansons » qu’on peut entendre de la part du groupe « Seum ».