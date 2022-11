William Devriendt, l’homme qui fait parler les vieux os

L’homme prenait un plaisir visible à faire parler quelques vieux os dans une vitrine et ça nous a donné envie de lui rendre visite dans son antre. C’était un jour d’octobre. L’adresse est tenue secrète. Non que ce qu’on y trouve ait une forte valeur marchande « mais ça reste des antiquités » susceptibles d’éveiller des convoitises.

Mesure de la hauteur du bassin. - VDN

Anthropologie : le mot vient du grec et signifie « étude de l’humain ». Une discipline à la croisée de plusieurs sciences.

Stan, squelette

À quoi ressemble l’antre d’un anthropologue ? À un entrepôt plein d’étagères couvertes de boîtes de rangement étiquetées. Il y fait frisquet ce matin-là mais le contenu des caisses ne craint ni le froid ni le chaud : surtout « des objets en terre cuite, tessons de poteries, fragments de tuiles ou de briques, rognons de silex..., matériaux les moins sensibles pouvant être stockés en atmosphère non contrôlée ». En revanche, une pièce, plus petite, « est à 19 ou 20° C. » Une température et hygrométrie mieux contrôlées pour du « mobilier » plus fragile, comme cette urne funéraire exhumée à Nœux.

Les yeux sont le premier outil pour faire parler un corps. - VDN

Dans son bureau, il a un compagnon de travail, Stan. C’est un squelette en plastique. Pas bavard mais utile : « Il nous aide pour reconstituer les corps. » Comme un médecin, William guette le casse-tête qui allumera l’étincelle dans ses yeux parce que... « les anthropologues sont un peu sadiques... » Ils aiment les énigmes. Pourquoi ce corps coupé en deux, pourquoi cette trépanation...