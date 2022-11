Les courriers et colis livrés par Bpost sur le territoire de Bruxelles acheminés... à vélo ou en véhicule électrique

Les livraisons sont favorisées dans les points d’enlèvement, proches des clients, afin d’éviter les passages infructueux et les kilomètres inutiles. Un réseau hybride de 31 points d’enlèvements, choisis pour leur emplacement et leur accessibilité, a été développé. Les citoyens ont moins de 500 mètres à parcourir pour aller récupérer un colis sur le chemin de retour à la maison, sur la route du travail ou en allant faire des emplettes, explique bpost.

Toutes les tournées classiques des facteurs se feront donc sans émission sur une zone qui s’étend du marché matinal au Bois de la Cambre, soit une douzaine de kilomètres carrés. Si de la capacité supplémentaire doit être dégagée, comme pour la période des fêtes de fin d’année, il se peut que des véhicules à moteurs thermiques soient utilisés, mais cela reste exceptionnel et anecdotique, précise bpost.

L’entreprise postale espère faire de même dans les 19 communes bruxelloises d’ici 2025. Elle se donne le même délai pour faire de 25 grandes villes des «écozones», grâce à des véhicules électriques, des vélos avec remorques électriques et un réseau dense de points d’enlèvement (bureaux de poste, Points poste, Points Colis) et de distributeurs de colis. Actuellement, Malines, Louvain, Namur, Mons et Louvain-la-Neuve ont déjà ce statut d’écozone.