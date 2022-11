«Star Academy»: qui de Léa, Enola, Anisha et Louis remportera l’édition 2022? Nos pronostics!

Après cinq semaines de compétition, les finalistes de la « Star Academy » 2022 sont connus. Le premier à avoir décroché son ticket d’or sans jamais avoir été nominé, c’est Louis. Bouleversant d’interprétation, le jeune homme a convaincu ses professeurs de l’envoyer directement en finale. Sa meilleure copine Enola, l’amusante Léa et la timide Anisha ont quant à elles conquis le cœur des téléspectateurs, qui ont voté en masse pour sauver les trois filles, laissant la benjamine Tiana et Chris sur la touche. « Ils se sont tous battus pour y arriver, ils méritent tous de gagner », analyse leur camarade Julien, forte tête de cette saison, éliminé le 12 novembre dernier. « Ce sont des bosseurs, des vrais monstres ! Ils se sont tous donnés à fond. »

Dans la seconde partie de la finale, les deux élèves les plus plébiscités par le public chanteront avec Robbie Williams, le parrain de la saison, qu’on n’a pour l’instant vu qu’une seule fois, lors du prime de lancement (et c’était en vidéo). Ce n’est qu’après tout ça qu’on connaîtra le nom du grand vainqueur, qui repartira avec 100 000 euros et un contrat chez Sony Music.

Si l’on tient compte des pourcentages obtenus par les élèves lors de la demi-finale (35 % Anisha, 8 % Chris, 29 % Enola, 16 % Léa, 12 % Tiana : des chiffres avancés par Clément Garrin, journaliste et chroniqueur de « Touche pas à mon poste ! » toujours très bien informé), on imagine que Léa va récupérer les votes de Tiana, et qu’Enola pourrait bien perdre quelques voix au profit de Louis (Léa/Tiana et Enola/Louis partageant globalement la même « fan base »).

Ce qui, en fin de première partie, pourrait donner…

Louis > 15 %

Ses atouts : Sa sensibilité et sa force d’interprétation. Très à l’écoute, Louis signe la progression la plus importante de la saison, et donne tout son sens au programme.

Ses faiblesses : Son stress et sa grande émotivité. Dans sa volonté d’exceller, il oublie parfois de prendre du plaisir.

Enola > 20 %

Ses atouts : Sa rigueur, sa grande technicité, sa tendresse et sa rage de vaincre. Passionnée, constante et professionnelle, cette interprète née est la plus grande compétitrice de la promo.

Ses faiblesses : Son timbre lyrique et peu commercial.

Anisha > 35 %

Ses atouts : Son humilité et sa puissance vocale, qui est aussi devenue l’un de ses points faibles.

Ses faiblesses : Son manque de nuances. Trop dans la démonstration, le coup de cœur de Slimane et Claudio Capéo doit apprendre à canaliser sa voix et « vivre » davantage ses chansons.

Léa > 30 %

Ses atouts : Le timbre et la puissance de sa voix, mais aussi sa spontanéité. Sous ses airs de diva, Léa cache un vrai potentiel comique, comme l’a souligné le directeur, Michael Goldman. Elle réalise la meilleure remontada de l’histoire de la « Star Ac’».

Ses faiblesses : L’interprétation. En solo ou en duo, elle manque de générosité.

Reste à savoir qui remportera le premier round !

Et si le vrai vainqueur… c’était le directeur ?!

Présent depuis l’étape des castings, Michael Goldman est de ces dénicheurs de talents discrets qu’on a envie d’écouter. D’abord, parce qu’il a la même intelligence musicale que son illustre papa Jean-Jacques Goldman, et que sa réputation dans l’industrie du disque n’est plus à faire.

Dans la vie, il est à la tête du label participatif My Major Company, qui propose aux mélomanes de soutenir financièrement de jeunes artistes. Dans ceux qui ont signé chez lui, on retrouve entre autres Joyce Jonathan et Grégoire (« Toi + Moi »). Et très certainement, bientôt, quelques Star académiciens !

A l’écran, Michael Goldman aura surtout mis tout le monde d’accord avec ses remarques à chaque fois très pertinentes. Fort d’une oreille attentive, d’une parole franche et d’un regard toujours empli de bienveillance, cet homme de l’ombre s’est ainsi imposé en pleine lumière comme la vraie révélation du programme. Parce qu’il sait motiver ses troupes et les recadrer quand elles se sentent pousser des ailes, et ça… à l’heure d’une génération du paraître biberonnée aux codes de la télé-réalité et des réseaux sociaux, c’était loin d’être gagné.