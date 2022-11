Le CPAS de Mons va profiter de nouveaux services et bâtiments: la première pierre a été posée ce mardi

« Le projet complet de rénovation de l’ancien hospice Glépin a pour but de regrouper l’ensemble des services sociaux au même endroit, de permettre un meilleur accueil des citoyens dans le cadre des permanences publiques et d’offrir de meilleures conditions de travail aux agents », souligne la Ville de Mons.

Lire aussi> cpas-de-mons-trois-ans-de-travaux-pour-renover-les-residences-glepin

L’intérieur d’un des deux bâtiments existants est terminé. Pour l’autre, c’est toujours en cours. « À cela s’ajoute un tout nouveau bâtiment qui fera office de liaison entre les deux ailes existantes. Cette construction contemporaine sera destinée à l’accueil du public et disposera d’un back-office, d’une salle de réunion, de sanitaires pour le public, d’entrées et de passages sécurisés d’une aile à l’autre pour le personnel. » Et pour ce nouveau bâtiment, la première pierre a officiellement été posée ce mardi.