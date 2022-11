Touring racheté par AG et BNP Paribas Fortis

Un accord de principe portant sur l’acquisition de respectivement 75 % (AG) et 25 % (BNP Paribas Fortis) des actions de Touring SA a été trouvé. Tous les produits d’assistance et d’assurance voyage de Touring pour les particuliers seront à l’avenir des produits d’AG, mais toujours commercialisés sous le label de Touring et opérés par Touring SA, explique-t-on. « Pour les clients de Touring, rien ne change : ils recevront les mêmes services avec la même qualité assurée par les équipes habituelles de Touring. »

L’ASBL Touring Club Royal de Belgique (TCRB), qui n’est pas concernée par le transfert d’actions, restera indépendante et autonome. « Elle continuera ainsi de remplir son rôle de voix indépendante en tant que représentante de l’usager de la route au sens large. »