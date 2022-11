La fille de Michelle victime d’un terrible accident après avoir utilisé une bouillotte de chez Primark: «Elle a poussé un cri qui glace le sang, c’était très traumatisant» (photo)

Sydney Wescott, une jeune Britannique de 14 ans, a été victime d’un terrible accident à cause d’une bouillotte achetée chez Primark. Sa mère, Michelle, âgée de 42 ans, a tenu à témoigner dans les colonnes du Sun afin d’avertir les adeptes des bouillottes.

Michelle a tout de suite entendu des « cris à vous glacer le sang ». Elle s’est alors retournée pour s’apercevoir que la bouillotte avait explosé sur sa fille. « Elle allait normalement dans son lit pour s’allonger d’habitude, mais je lui ai dit de s’asseoir à table parce que le dîner était presque prêt » témoigne Michelle. « Puis elle a poussé un cri à vous glacer le sang », ajoute-t-elle. « Au moment où je me suis retournée, elle avait complètement enlevé ses vêtements et se tenait là avec la peau qui bouillonnait et se décollait littéralement de sa jambe », explique encore la mère de famille.