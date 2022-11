Le président de l’association étudiante Solvay interdit de campus à la VUB: le tribunal rend son verdict

Le président de l’association s’est adressé au juge des référés et a demandé que l’interdiction de campus soit levée. Selon son avocat, cette interdiction était une mesure disciplinaire déguisée et la VUB a fait preuve de partialité avec cette mesure. Le jeune homme n’a pas été entendu, on ne lui a pas dit de quoi il était accusé, et l’interdiction de campus n’était pas suffisamment motivée, toujours selon son avocat.