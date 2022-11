Une personne interpellée à Namur après avoir envoyé des menaces de mort et d’explosion

Ce mercredi, aux alentours de midi, les rues Godefroid et des Croisiers étaient interdites à la circulation. La police et les forces spéciales étaient sur place pour arrêter un homme. « L’intéressé avait fait courir, sur les réseaux sociaux et sur plusieurs sites internet, des menaces envers la Ville de Namur, son hôtel de ville et son bourgmestre », indique le parquet de Namur. « Des menaces de mort et d’explosions ont été évoquées. »

L’homme a été privé de liberté.