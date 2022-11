Procès des attentats à Bruxelles: le box des accusés est prêt

La version précédente du dispositif avait été rejetée par les avocats de la défense lors du faux départ du procès il y a plusieurs semaines et la présidente de la cour avait rendu un arrêt obligeant sa modification.

Et le nouveau box en est en effet une copie. Les neufs accusés se trouveront ensemble, derrière trois grandes vitres entrecoupées de deux bandes horizontales non vitrées leur permettant de s’entretenir avec leurs avocats d’une part, et de s’adresser à la cour sans que leur visage soit obstrué de l’autre, a précisé le porte-parole de la cour d’assises, Luc Hennart.