«Mes enfants ont fait de moi un homme»: Matt Pokora se livre à cœur ouvert sur sa vie de famille

Matt est désormais le papa de deux petits bouts, Isaiah (3 ans en janvier) et Kenna (1 an et demi). Une paternité qu’il évoque sur son nouvel album avec le morceau « Avant vous ». « Avec la naissance de mes enfants, mes priorités ne sont plus les mêmes. On acquiert le sens du sacrifice pour sa famille. C’est là qu’on devient un homme, quand on déplace l’attention de soi-même vers quelqu’un d’autre. Désormais, je ne fais plus les choses pour moi, mais pour ma famille, mes enfants. »

Et quel genre d’enfants sont Isaiah et Kenna ? « Le plus grand, c’est un vrai gentil, il partage, il a le contact très facile avec les gens. Le deuxième est davantage tête brûlée, rebelle. Il écoute un peu moins. Il est très positif, il rigole tout le temps, mais il a un caractère bien trempé. Je pense que le petit frère sera le protecteur du plus grand. »