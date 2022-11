Admise à l’hôpital pour une simple grippe, la petite Mia, 4 ans, en ressort avec quatre membres amputés: son papa et sa maman veulent sensibiliser, «la majorité des parents ignorent les symptômes» (vidéos)

Tout a commencé en 2017. C’était un vendredi, Mia jouait tranquillement avec ses cousins. Dans l’après-midi, la petite fille a commencé à se plaindre de maux à l’estomac. Elle a ensuite été victime de vomissements durant le dîner. Ses parents décident de l’emmener chez le médecin dès le lendemain matin. Ce dernier lui dagnostique une gastro. Mais Mia se montre incohérente et désorientée, peu de temps après la visite chez le médecin. Amy et Peter décident alors d’emmener leur fille à l’hôpital.

Alors que la petite Mia Wilkinson, âgée de quatre ans, ne souffrait à la base que d’une simple grippe, les choses se sont très rapidement compliquées et ont tourné au drame. La fillette est ressortie de l’hôpital sans ses quatre membres. Ses parents, Amy et Peter Wilkinson, expliquent cette terrible épreuve dans les colonnes de News.com.au.

La tension de Mia chute très dangereusement et les médecins lui administrent des médicaments afin de la maintenir, mais cela diminue le flux sanguin qui circule vers ses quatre membres. Placée sous respirateur durant six jours, Mia finit par se réveiller. Elle a survécu à la septicémie, mais une nécrose s’est déjà développée. Une semaine plus tard, les médecins décident d’amputer les bras de Mia, sous le coude. Deux mois après, ce sont ses deux jambes qu’on ampute à l’enfant. Un véritable cauchemar pour elle et ses parents, qui pensaient qu’elle souffrait d’une simple grippe.

Peter et Amy tiennent à sensibliser les parents à la septicémie, mais aussi à les inciter à faire vacciner leur enfant contre la grippe. « La majorité des Australiens n’ont jamais entendu parler de la septicémie et ignorent les symptômes. Nous n’en avions jamais entendu parler non plus », témoigne Amy.

Aujourd’hui âgée de neuf ans, Mia est une petite fille épanouie, malgré l’épreuve à laquelle la vie l’a confrontée il y a cinq ans. Grâce à ses prothèses, elle peut faire du vélo, nager et danser.