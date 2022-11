Plusieurs clubs sportifs à la rue: Écaussinnes planche sur un subside pour maintenir les activités au sein de la maison du peuple

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a quelques jours, plusieurs clubs de sport écaussinnois recevaient une très mauvaise nouvelle : la maison du peuple, dans laquelle ils organisaient leurs activités, cesse ses activités. Résultat, ils sont se retrouvent sans locaux, et ce dès le 1er janvier.

Une catastrophe, notamment pour le club de tennis de table Ping 2000 dont une équipe est en Super Division et qui se retrouve, en plein milieu de saison, sans lieu pour s’entraîner. Mais aussi pour le club de judo, de danse, de katal défense, les cadets de l’armée secrète, ou encore les associations qui utilisaient, plus ponctuellement, la salle de fête à l’étage… Et l’administration communale.