L’agenda running: la corrida de Namur comme course privilégiée

Running

La Corrida de Namur

Le calendrier sera évidemment focalisé sur la Corrida de Namur disputée ce samedi soir dans les rues de la capitale wallonne au départ de la rue de l’Ange et avec une arrivée devant l’Hôtel de Ville, rue de fer. Deux boucles de 3,1 km sont au menu des centaines de joggeurs attendus durant ce week-end d’ouverture du marché de Noël mosan. « On est à 470 préinscriptions », évoquait ce mercredi le service des sports de la Ville. « En 2021, on avait eu 650 partants. On est loin des 1000 ou 2000 partants qu’on a déjà eus par le passé. » Douches et vestiaires sont accessibles au centre Tabora.

La Houroise

Un nouveau trail sera créé ce dimanche (10h30) avec 6, 11 et 19km pour découvrir les campagnes houyétoise depuis le village de Hour (rue de la station).

Corrid’Heure à Cerfontaine

Une corrida aura lieu aussi à Cerfontaine, mais vendredi sur le coup de 20h, au départ de la salle culturelle et organisée par le club des Run’Heure. 5 et 10km sont possibles.

Une course à Beaumont

L’amicale de l’Athénée de Beaumont organise un jogging au profit de l’établissement ce samedi à 15h, au départ de l’école. 4 et 10km sont possibles.