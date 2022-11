Le CPAS de Tournai a installé onze défibrillateurs dans ses services: les appareils seront également accessibles au grand public

Le nouveau matériel complète les trois appareils qui avaient déjà été placés dans les maisons de repos et de soins Le Moulin à Cailloux, À l’Ombre du Temps et Benjamin Grugeon.

Les différents défibrillateurs seront également accessibles aux heures d’ouverture des bâtiments au grand public en cas de nécessité, si par exemple, une personne fait un malaise sur la voie publique.

Deux applications

« Il est utile de télécharger sur son téléphone portable l’application gratuite Staying Alive qui recense, cartographie à l’appui, les défibrillateurs dans le monde entier », informe Laetitia Liénard, présidente du CPAS de Tournai. Par ailleurs, il est également conseillé de télécharger l’application 112 BE qui permet de joindre les centres de secours et de vous localiser plus rapidement.

Lire aussi> Les nouvelles lignes blanches continues peintes juste devant la station-service Q8 au boulevard des Nerviens à Tournai créent la polémique: «Les automobilistes peuvent bien les traverser», selon le SPW

« Avec des gestes relativement simples et du sang-froid, on peut sauver une vie. C’est important de sensibiliser les agents et, de manière plus générale, le grand public à l’utilisation des défibrillateurs et aux gestes de premiers secours ».