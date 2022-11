Des Playstation 5 dans les prochaines Honda

L’avenir de l’automobile est électrique et autonome, et Yasuhide Mizuno, le président du conseil d’administration de Sony Honda Mobility, est clair à ce sujet : « Pour pouvoir profiter de l’espace dans la voiture, il faut que ce soit un espace où l’on n’a pas besoin de conduire. » C’est ainsi que les futures voitures électriques Sony Honda Mobility seront équipées de la plateforme Playstation 5.

Mieux que Tesla

L’objectif avoué est d’offrir plus de divertissement que dans une Tesla, et donc de concevoir toute la partie info-divertissement des modèles à venir à partir de la plateforme Playstation 5. Véritables concentrés de technologies, les véhicules développés par la joint-venture Sony Honda Mobility profiteront ainsi d’une plateforme au potentiel inégalé et jamais vu à bord d’une voiture.