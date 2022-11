La Stavelotaine Tatyana Lebrun a passé un cap en 2022: «J’ai appris à gérer mon stress»

Après une première expérience aux Jeux Paralympiques l’année dernière à 16 ans, la paranageuse Tatyana Lebrun a passé un cap supplémentaire en 2022 en décrochant une médaille de bronze sur 100 mètres brasse lors des Mondiaux avec déjà les yeux rivés sur les Jeux de Paris en 2024.

« J’ai vécu un grand changement cette année car j’ai changé d’entraîneur, » a confié Lebrun à l’Agence BELGA mardi lors du stage du Team Belgium à Belek en Turquie. « C’était une volonté de ma part car j’étais dans un club amateur et aucun entraîneur ne voulait m’accompagner en compétition. J’avais un peu peur mais finalement j’ai amélioré mon temps de 2 secondes sur 100m brasse et cela m’a rapporté une médaille. J’ai également appris à mieux gérer mon stress. »

Tatyana Lebrun a déjà les yeux rivés sur Paris 2024. - Belga

Une médaille de bronze qui est une source de motivation pour la jeune paranageuse. « Il y a encore les Mondiaux en 2023 et les deux premières places offrent un ticket nominatif pour les Jeux de Paris. Si je ne termine pas aux deux premières places mais que je réussis le minima, j’offre un ticket à la Belgique mais il n’est pas directement pour moi. »

Installations folles en Turquie

Des Jeux Paralympiques qui sont évidemment dans un coin de la tête de la Stavelotaine qui a vécu en 2021 ses premiers Jeux à seulement 16 ans. « J’étais une enfant à ce moment-là et je le suis toujours », a-t-elle souri. « J’ai voulu beaucoup profiter et je ne me suis pas beaucoup reposée. De plus, j’étais très stressée et j’ai nagé 7 secondes au-dessus de mon chrono. Néanmoins, je n’ai aucun regret et je veux faire mieux à Paris. »

Pour se préparer pour Paris, les athlètes paralympiques ont été invités pour la première fois au traditionnel stage du COIB à Belek. « Les installations sont folles, j’aimerais bien avoir une piscine comme ça en Belgique. Les salles de musculation sont très belles également. L’ambiance est très bonne entre les athlètes et tout le monde se mélange. On dirait qu’on est aux Jeux sans y être », a conclu Lebrun.