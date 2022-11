Le titre de «Brusseleir de l’année» décerné à l’Union Saint-Gilloise: «C’est l’ADN du club qui est célébré aujourd’hui»

Le club jaune et bleu, dont le stade se situe à Forest depuis 1920, est l’un des plus titrés de l’histoire du football belge. La majorité de ses succès datent d’avant la Seconde guerre mondiale. Mais après avoir remporté le titre en division 1B lors de la saison 2020-2021, l’équipe évolue à nouveau en division 1 depuis la saison 2021-2022.

Le capitaine de l’équipe, Teddy Teuma, est venu en personne recevoir le prix pour son club, accompagné des supporters Jean-Pierre Van Roy et Yoan Yangassa.

«C’est l’ADN du club qui est célébré aujourd’hui, et tout ce que nous montrons sur et en dehors du terrain», a déclaré Teddy Teuma. «L’atmosphère et la passion qui règnent ici m’ont fait sentir dès le premier instant qu’il s’agit d’un club bruxellois qui défend ses valeurs.»