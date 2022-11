Janique et André, déçus par le montage de «L’amour est dans le pré»: «Ils ont choisi certaines images et pas d’autres»

Il y a quelques jours, nous rencontrions André et Janique, les deux amoureux de cette saison 14 de « L’amour est dans le pré ». Avec nous, ils sont revenus sur leur aventure, et notamment sur le montage de l’émission. « La production a choisi certaines images et pas d’autres. En vacances, on était filmés au salon de massage, dans la piscine… », nous exlique André. « On n’a rien vu de tout ça ! », intervient Janique.

Retrouvez l’intégralité de l’interview d’André et Janique dans le Ciné-Télé-Revue qui sort ce jeudi 24 novembre. Ils évoquent avec nous le fait qu’ils soient le seul couple de la saison, le comportement de Julien avec ses prétendantes ou encore leur relation actuelle avec Alain, l’ex de Janique, qu’elle avait rencontré l’année passée dans « L’amour est dans le pré ». La vidéo ci-dessus vous offre déjà un avant goût de ce qui vous attend.