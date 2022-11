Ivana, la fan croate «la plus sexy de la Coupe du monde», flingue l’organisation au Qatar: «C’est une catastrophe, c’est normal que tant de gens n’aient pas voulu participer à ce cirque»

Surnommée « la fan la plus chaude de la Coupe du monde », Ivana Knoll, supporter croate, n’a pas pesé ses mots en évoquant la Coupe du monde 2022, qui se déroule au Qatar. Pour la jeune femme, il s’agit tout bonnement d’un « désastre ».

Réputée pour être la « pom-pom girl la plus sexy de Croatie », la brune a partagé sa frustration à ses plus de 570.000 abonnés sur Instagram. « C’est une catastrophe. Je suis désolée pour tous ceux qui ne peuvent pas aller à la Coupe du monde à cause de la pire organisation de l’histoire », a déclaré la jeune femme sur Instagram.