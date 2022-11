La gare de Gouvy accueille des services aux citoyens

Située dans la province de Luxembourg dans l’arrondissement de Bastogne, la gare de Gouvy accueille chaque semaine près de 1.500 voyageurs et propose 2 liaisons par heure : l’une vers Liège-Guillemins, l’autre vers Luxembourg-ville.

Grâce à une collaboration entre la SNCB et la commune, une antenne communale a ouvert dernièrement. L’antenne propose déjà des services d’accueil de la jeunesse (permanence MJ23). D’autres permanences d’organismes tels que « la Maison de l’Emploi (le Forem) », « l’Association de promotion du Logement (Le Miroir Vagabond ASBL) », « L’asbl Living Together », ou encore « Le guichet énergie » pourraient encore rejoindre l’aventure.

De nombreux services

Ce bureau décentralisé est idéalement situé et permet aux habitants de la commune de profiter de nombreux services. À proximité du centre et des commerces, il est très accessible via les transports en commun.